Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekilde madde madde görüştü; çalışmalara bir sonraki toplantıda da devam edilecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00’de Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite, gündeminde bulunan “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Komite, “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekilde ele alarak madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yapılan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Hasan Taçoy da katıldı.