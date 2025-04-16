Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı. Toplantıda iki yasa tasarısı görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite ilk olarak, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak, tasarının ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite daha sonra, "Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın genel görüşmesine başladı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecek.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Sanayi Dairesi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkililer de katılarak, konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.