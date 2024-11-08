Genel Tarım Sigortası Fonu, 2023-2024 üretim yılında ekilen ve/veya dikilen ürünlerinin beyanlarına ait askı listelerine itiraz süresinin 14 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan duyuru şöyle:

“2023–2024 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan ekilen ve/veya dikilen ürünlerinin beyanlarına ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki askı listeleri ürün köylerinde askıya alınmıştır. 8.11.2024 tarihinde son bulan itiraz süreleri üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 4 iş günü daha uzatılmıştır. Bu durumda 14 Kasım 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar itiraz alınacaktır.

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilmiştir. İtirazlar Kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nda alınacaktır.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacaktır.”