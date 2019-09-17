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DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl döviz piyasalarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş karşısında öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için başlatılan ücretsiz otobüs servisi hizmeti yeni akademik yılda da devam edecek.

DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl döviz piyasalarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş karşısında öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için başlatılan ücretsiz otobüs servisi hizmeti yeni akademik yılda da devam edecek.

17 Eylül 2019 Salı 17:19
DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor

Yıllardır Gazimağusa şehir içinde gerçekleştirilen ücretsiz otobüs servisi uygulamasını adanın diğer şehirlerine de yayan DAÜ, daha çok öğrencinin bu uygulamadan faydalanmasını amaçlayarak, güzergahına bu yıl Karpaz bölgesini de ekledi. DAÜ, 2019 – 2020 Akademik Yılı’nda eğitim alacak, Lefkoşa, Girne, İskele ve Karpaz bölgelerinde ikamet eden tüm öğrencilere 23 Eylül 2019 tarihinden itibaren tüm akademik yıl boyunca ücretsiz otobüs servisi imkanı sunacak.

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Başvurular 19 Eylül’de Başlıyor

Söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin 19 Eylül 2019 tarihinden itibaren, öğrenci portalları üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek olup, öğrenciler başvuru yaptıkları tarihten 3 gün sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden otobüs kartlarını alabilecekler ve kartları ile birlikte bu hizmetten faydalanabilecekler. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ise öğrenci portalları üzerinden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Daü ücretsiz Otobüs
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