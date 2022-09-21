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ARUCAD Seramik Bölümü Akademisyenleri ve Tasarımcı Ustalarının Hazırladığı ‘Çoklu Olasılıklar’ İsimli Sergi

21 Eylül 2022 Çarşamba 20:53
ARUCAD Seramik Bölümü Akademisyenleri ve Tasarımcı Ustalarının Hazırladığı ‘Çoklu Olasılıklar’ İsimli Sergi

ARUCAD Seramik Bölümü Akademisyenleri ve Tasarımcı Ustalarının Hazırladığı ‘Çoklu Olasılıklar’ İsimli Sergi

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Seramik Bölümü öğretim üyelerinin ve tasarım ustalarının eserlerinden oluşan ‘Çoklu Olasılıklar’ isimli sergi 20 Eylül Salı akşamı Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen açılış kokteyli sonrasında izleyici ile buluştu.     

 

ARUCAD’ın Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösteren Atelier Arkın’ın sponsorluğunda hazırlanan sergide ARUCAD Seramik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener, Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol, Mümine Özdemirağ Yağlı, Yılmaz Kastonbollu ve Mete Bahtiyar Karataş’ın özgün eserleri yer alıyor.

Sergide Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener’in ‘düşlerindeki olasılıkların farklı olasılıklarla kesiştiği eşsiz anların’ heykel formlarının yanı sıra, Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol’un çeşitli sanatsal cam şekillendirme yöntemleri ile hazırlanan eserleri izleyici karşısına çıkıyor. Mümine Özdemirağ Yağlı seramik malzemeleriyle dekor tekniklerini ifade aracı olarak kullanırken, Mete Bahtiyar Karataş, ‘insan personalarının anlık duruş ve tavırlarını’ cam malzemesi ile yansıtıyor. Yılmaz Kastanbollu ise çamur tornasının sanatsal ifade olasılıklarını yeniden keşfediyor.

5 sanatçının çarpıcı eserlerini bir araya getiren ve ‘geçmiş ve geleceğe dair tüm olasılıkları yeniden sorgulatan’ sergi, 24 Eylül Cumartesi gününe kadar, 10.00 – 17.00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde tüm halkımızın ziyarete açık olacaktır.

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