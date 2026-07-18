Gazimağusa'da Palm Beach sahilinde 271 miligram alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında Palm Beach sahilinde M.B. (E-57), 271 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Söz konusu kişi tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.