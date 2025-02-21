Atina Üniversitesi (EKPA) Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi tarafından yayımlanan açıklamada, depremler dışında şiddetli yağışların da heyelanı tetikleyebileceği belirtildi.

Özellikle farklı aşınma oranlarına sahip bölgelerde zayıf kaya tabakalarının zamanla üstteki sert kayaları destekleyemez hale geldiği kaydedilen açıklamada, bunun çökme ve kaymalara neden olabileceği vurgulandı.

Yerel yönetimlerin ve yetkililerin gerekli önlemleri hızla alması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, EKPA uzmanlarının, Santorini ve çevresindeki adalarda heyelan risk analizlerini sürdürecekleri ve ilerleyen süreçte daha fazla önlem önerisi sunacakları ifade edildi.