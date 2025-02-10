Ege Denizi’nde Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor. 26 Ocak’ta başlayan “deprem fırtınası” boyunca 9 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün gece 22.05’te merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre bu depremden yaklaşık 10 dakika önce 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Her iki depremin de, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

-İzmir ve Aydın'da da hissedildi

5,1 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Aydın’da da hafif şekilde hissedildi.

Depremi hisseden sosyal medya kullanıcıları, hesaplarında depreme ilişkin paylaşım yaptı.

5,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından kısa süre içinde 4,5 ve 4,3 ile 4,4 büyüklüğünde üç deprem daha gerçekleşti.

Sarsıntılar yaşanmaya yeni günde de devam ediyor.