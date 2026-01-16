Osmanlar Vakfı ile Gönyeli–Alayköy Belediyesi iş birliğinde, bölge okullarının katkılarıyla velilere yönelik eğitim seminerleri başlıyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek seminer serisi; dijital çağda ebeveynlik, çocukların sağlıklı gelişimi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi konularında velilere rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Serinin ilk seminerinde “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak” konusu ele alınacak. Eğitim, Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ tarafından verilecek.

Seminer, yarın saat 16.00’da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Osmanlar Vakfı ve Gönyeli–Alayköy Belediyesi, çocukların gelişimini bilgiyle desteklemeyi hedefleyen bu eğitim serisine tüm velileri ve konuya ilgi duyanları davet etti.