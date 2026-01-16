KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Başkonsolosluk çalışanları ile birlikte, “Köklerden Geleceğe Türk Dünyası; Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeler Fuarı” etkinliğine katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Başkonsolos Mendeli, Şişli Kaymakamlığı ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğin açılış seremonisinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Mendeli, Kıbrıs adasında Türk varlığının, Osmanlı’nın 1571’de Kıbrıs’ı fethetmesinden bu yana mevcut olduğunu ve dolayısıyla adanın gerçek sahipleri olduklarını kaydetti.

Konuşmasında, Türk devletleri ile gelenekler, dil ve milli değerlerin ortak olduğunu belirten Mendeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yalnızca Doğu Akdeniz’de kurulmuş bir devlet değil, aynı zamanda Türk milletinin tarihsel, kültürel ve milli bir parçası olarak, Türk dünyasının adeta Akdeniz’deki sesi ve temsilcisi olduğunu vurguladı.

Türk dünyası bağlarına “Eğitimin Yüzyılı” vizyonuyla katkıda bulunan Fuar programı çerçevesinde, aralarında KKTC’nin de bulunduğu, sekiz Türk dünyası ülkesini temsil eden okulların öğrencileri, ülkelerin kültürlerini anlatan eşyaların ve ürünlerin sergilendiği stantlar açtı. Öğrenciler aynı zamanda temsil ettikleri ülkeye özel gösteriler de gerçekleştirdi.

Başkonsolosluk iş birliğinde KKTC’yi temsil eden Nilüfer Hatun Ortaokulu, açtıkları standın yanı sıra folklor ve temsili gösteriler gerçekleştirdi.