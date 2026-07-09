Düzova ve Ozanköy'de çıkan yangınlar maddi hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Düzova yakınlarında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri ve bölge halkının müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 30 dönümlük arazideki anızlarla 10 rulo balya yandı.

-Ambarda yangın

Öte yandan dün gece saat 23.55 sıralarında, Ozanköy’de Gamarez Caddesi’nde bir şahsa ait ahşap ambarda muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ambardaki muhtelif tarım eşyaları, ilaçlar ve aletler, demir konteynerler, örtü naylonları, seran naylonları, çiftli ranzalar, güvenlik kameraları ve su deposu yanarak zarar gördü.