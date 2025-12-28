Lefkoşa’daki bir üniversitenin kantininde düşürülen kredi kartını bularak harcama yapan kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 23 Aralık'ta düşürülen ve bulunarak 2 bin 644,99 TL tutarında harcama yapılan kartla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen M.D.T.M.(E-18) tespit edilerek tutuklandı.

-Girne'de bir kişiyi ciddi şekilde darp eden 18 yaşındaki genç tutuklandı

Girne’de, arkadaşları ile tartıştığı gerekçesiyle M.D.’nin (E-20) vücudunun muhtelif yerlerine vurarak, ciddi şekilde darp eden, sağ elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan A.U.(E-18) tutuklandı. Olay 26 Aralık Cuma günü, saat 23.00 sıralarında yaşandı.

-Yasadışı cemiyete ait flama ve bez parçası bulundu

Gazimağusa’da, Y.V.(E-30) ile E.D.’nin (K-25) ikametgâhlarında polis tarafından dün yapılan aramada, bir terör örgütüne ait flama ile bez parçası bulunarak, emare olarak alındı. Y.V. ve E.D. tutuklandı.

-İzinsiz ikametten 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

-Alkollü şahıs çevreye rahatsızlık verdi

Gazimağusa, Baykal Mahallesi’nde, dün saat 14.30 sıralarında C.T.B. (E-61) 232 miligram alkollü içki tesiri altında, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

Haspolat’ta alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı
Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.