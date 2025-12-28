Lefkoşa’daki bir üniversitenin kantininde düşürülen kredi kartını bularak harcama yapan kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 23 Aralık'ta düşürülen ve bulunarak 2 bin 644,99 TL tutarında harcama yapılan kartla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen M.D.T.M.(E-18) tespit edilerek tutuklandı.

-Girne'de bir kişiyi ciddi şekilde darp eden 18 yaşındaki genç tutuklandı

Girne’de, arkadaşları ile tartıştığı gerekçesiyle M.D.’nin (E-20) vücudunun muhtelif yerlerine vurarak, ciddi şekilde darp eden, sağ elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan A.U.(E-18) tutuklandı. Olay 26 Aralık Cuma günü, saat 23.00 sıralarında yaşandı.

-Yasadışı cemiyete ait flama ve bez parçası bulundu

Gazimağusa’da, Y.V.(E-30) ile E.D.’nin (K-25) ikametgâhlarında polis tarafından dün yapılan aramada, bir terör örgütüne ait flama ile bez parçası bulunarak, emare olarak alındı. Y.V. ve E.D. tutuklandı.

-İzinsiz ikametten 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

-Alkollü şahıs çevreye rahatsızlık verdi

Gazimağusa, Baykal Mahallesi’nde, dün saat 14.30 sıralarında C.T.B. (E-61) 232 miligram alkollü içki tesiri altında, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.