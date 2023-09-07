Aralarında Dursun Oğuz’un da bulunduğu Türk Devletler Teşkilatı (TDT) üye devletlerinin içişleri bakanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Dursun Oğuz, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Bakanlar Toplantısı için Bakü'de bulunuyor.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, toplantı için Bakü'de bulunan bakanları kabul etti. Aliyev, kabulde Türk Devletleri Teşkilatı ailesini Bakü'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.