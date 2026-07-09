KKTC’den doğan Merit lezzet vizyonu, Budva Merit Starlit Otel ile Adriyatik kıyılarına taşındı. Anadolu mutfağından dünya gastronomisine uzanan seçkin menüsüyle Merit, Akdeniz’den Adriyatik’e yayılan güçlü bir gastronomi zinciri oluşturuyor.

Akdeniz turizminin güçlü markalarından Merit, KKTC’de yıllar içinde oluşturduğu yüksek hizmet standardını ve gastronomi vizyonunu Adriyatik kıyılarına taşıyor. Karadağ’ın en gözde turizm destinasyonlarından Budva’da yer alan Budva Merit Starlit Otel, lüks konaklama anlayışını seçkin gastronomi, eğlence ve kişiselleştirilmiş hizmet modeliyle buluşturarak bölgenin dikkat çeken lezzet duraklarından biri haline geldi.

Food in Life’ta yayımlanan “Adriyatik’in Gastronomi Durağı: Budva’da Bir Lezzet Yolculuğu” başlıklı yazıda, Budva Merit Starlit Otel’in yalnızca bir konaklama noktası değil; gastronomi dünyasının seçkin örneklerini barındıran güçlü bir lezzet merkezi olduğu vurgulandı. Otelin casinosu, konser salonu ve barlarıyla öne çıktığı belirtilirken, özellikle İstanbul esintili gastronomi restoranı dikkat çekici bir deneyim alanı olarak öne çıkarıldı.

Merit’in KKTC’de başarıyla inşa ettiği turizm, eğlence ve gastronomi kültürü, Budva’da da aynı kalite anlayışıyla temsil ediliyor. Restoranın kapalı bahçe atmosferine sahip ferah bölümü ve rafine fine dining salonu, misafirlere hem konforlu hem de seçkin bir deneyim sunuyor. Japonya’dan özel olarak getirtilen etlerin sertifikaları, misafirlerin gözü önünde hazırlanan pizzalar ve odun fırınından yayılan lezzetler, mekanın kalite iddiasını daha ilk anda ortaya koyuyor.

Menüde dünya mutfaklarının seçkin örnekleri ile bölgesel tatlar aynı çatı altında buluşuyor. Pancar carpaccio, taze Adriyatik ahtapotu, piri piri soslu karides, deniz tarağı, mango ve bal kabağıyla hazırlanan yaratıcı seçenekler, restoranın başlangıç menüsünde dikkat çeken lezzetler arasında yer alıyor. Bölgenin tarihsel bağlarını yansıtan Borscht çorbası ise Budva’nın çok kültürlü gastronomi kimliğini Merit kalitesiyle buluşturuyor.

Restoranın pizza menüsü de alışılmışın dışında bir karakter taşıyor. Bölgeye has buğdaylardan elde edilen siyah hamurla hazırlanan pizzalar, klasik lezzetleri modern ve özgün bir yorumla sunuyor. Margarita ve Pepperoni gibi klasik seçeneklerin yanında Quattro Formaggi ve burrata peynirli alternatifler, Akdeniz mutfağının zenginliğini Adriyatik kıyısında yeniden yorumluyor.

Budva Merit Starlit Otel’in gastronomi deneyiminde Anadolu lezzetleri ise özel bir yer tutuyor. Merit Otelleri Cluster Şefi Hüseyin Hummadioğlu yönetiminde, Şef Fuad Khalil’in ustalıkla hazırladığı yaprak sarma, Gürze mantısı ve kuzu buğulama; Anadolu’nun köklü mutfak mirasını Adriyatik kıyılarına taşıyor. Geleneksel reçetelerin özgün ruhu korunarak uluslararası bir destinasyonda sunulması, Merit’in gastronomideki iddiasını daha da güçlendiriyor.

Et severler için ise restoranın çıtası oldukça yüksek. Dünyaca ünlü Wagyu Ribeye, Ege tereyağı dokusuyla birleşerek lüks bir lezzet şölenine dönüşüyor. Şili levreğinin sertifikası ve tedarik süreciyle birlikte sunulması ise restoranın şeffaflık, kalite ve ürün güvenilirliği konusundaki yaklaşımını ortaya koyuyor. Izgara kuşkonmaz, tereyağlı patates ve sotelenmiş sebzelerle tamamlanan ana yemekler, güçlü bir gastronomi dengesini misafirlerle buluşturuyor.

Restoranın bir diğer dikkat çekici bölümü ise sushi mutfağı. Nigiri, maki ve roll çeşitleri, yalnızca lezzetleriyle değil sunumlarıyla da masaları adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. Misafirlerin şeflerin hazırlık sürecini izleyerek seçim yapabilmesi, deneyimi daha kişisel ve etkileyici hale getiriyor.

Budva Merit Starlit Otel’in farkı yalnızca mutfakla sınırlı değil. Otel bünyesinde hizmet veren Star Assistant ekibi, misafir deneyimini klasik konaklama anlayışının ötesine taşıyor. Otele adım atmadan önce başlayan kişiselleştirilmiş hizmet süreci, konaklama boyunca devam ediyor ve ayrılış sonrasında da memnuniyet odağını koruyor.

KKTC’den doğan Merit markası, bugün Akdeniz’in farklı noktalarına yayılan hizmet kalitesini Adriyatik kıyılarında da başarıyla temsil ediyor. Merit’in gastronomi yaklaşımı; Anadolu mutfağını, dünya lezzetlerini, lüks konaklamayı ve eğlence turizmini aynı potada buluşturarak uluslararası ölçekte güçlü bir marka deneyimi yaratıyor.

Budva Merit Starlit Otel, bu yönüyle yalnızca Karadağ’ın değil, Adriyatik’in de yükselen gastronomi duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Merit’in Akdeniz’deki liderlik hikâyesi, artık Adriyatik’te de aynı ışıltıyla parlıyor.