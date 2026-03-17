Doğa belgeselleri denince akla yıllardır David Attenborough geliyor. Ancak Netflix bu kez, dinozorları merkezine alan büyük ölçekli bir yapım ve farklı bir yıldız kadrosuyla izleyicinin karşısına çıktı.

Netflix'in insanlıktan milyonlarca yıl önce hüküm süren devasa canlıları konu alan 4 bölümlük yeni dizisi Dinozorlar (The Dinosaurs), yayımlanmasının üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen izleyicileri büyülemeyi başardı.

10 milyon izleyiciye bir haftada ulaştı

11 Mart Çarşamba günü platforma eklenen dizi, dinozorların yükselişini ve hazin sonunu modern teknolojinin sınırlarını zorlayan görsellerle ekrana taşıyor.

Yayına girdiği ilk günlerden itibaren yoğun ilgi gören yapım, şimdiden 10 milyondan fazla seyirciye ve toplamda 32 milyon saatlik izlenme süresine ulaştı.

Belgeselin başarısının ardında sinema dünyasının iki devi yer alıyor. Jurassic Park serisiyle bu alandaki ustalığını kanıtlayan yönetmen Steven Spielberg projenin yönetici yapımcılığını üstlenirken, anlatımı ise Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) gibi kült filmlerle tanınan 88 yaşındaki efsanevi aktör Morgan Freeman yapıyor.

Freeman'ın huzur veren ve belgesele derinlik katan sesi, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Eleştirmenlerden tam not

Dinozorlar, Rotten Tomatoes'da 100 tam puan alarak nadir görülen bir başarıya imza attı. IMDb ve sosyal medya platformlarında da izleyiciler yapımı "başyapıt" diye nitelendiriyor.

"Tamamen büyüleyici bir dizi" ifadelerini kullanan bir izleyici, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sinematografi, görseller, her şey harika. Şimdiye kadar yapılmış en iyi dinozor belgeseli.

Başka bir izleyici ise "Görseller nefes kesici, sizi her sahnede dünyanın içine çekiyor" diyerek ekledi:

Morgan Freeman ise diziye derinlik ve ağırlık katan inanılmaz bir performans sergilemiş.

Bir diğer Netflix kullanıcısı çok iddialı bir yorumla Dinozorlar'ı övdü: