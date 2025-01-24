Yapılması halinde 3 gigavat kapasiteye sahip olacak tesis, şu an dünyanın en büyük veri merkezi olan Microsoft’un Virginia’daki 600 megavatlık tesisini gölgede bırakacak.

Hindistan’ın en zengin iş insanı olan Mukesh Ambani'nin şirketi Reliance, Jamnagar’da dünyanın en büyük veri merkezlerinden birini inşa etmeyi planlıyor.

Yapılması halinde 3 gigavat kapasiteye sahip olacak bu tesis, şu an dünyanın en büyük veri merkezi olan Microsoft’un Virginia’daki 600 megavatlık tesisini gölgede bırakacak. Bloomberg’in haberine göre, bu devasa projenin maliyeti 20 ila 30 milyar dolar (714 milyar ila 1,071 trilyon Türk lirası) arasında olacak.

Reliance, 2020 yılında Meta, Google, Silver Lake, General Atlantic, KKR, Mubadala ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) gibi yatırımcılardan 25 milyar dolar (892,5 milyar Türk lirası) sermaye toplayarak perakende ve telekom sektöründe liderliğini güçlendirmişti. Şirket bugün Hindistan’ın en değerli şirketi konumunda.

Jamnagar’daki veri merkezi, tesise bitişik bir yenilenebilir enerji kompleksi tarafından desteklenecek. Bu kompleks, güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi üreterek tesisin enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca Ambani’nin, veri merkezi için ABD'li Nvidia’dan çipler satın aldığı bildirildi.

Reliance ve Nvidia, Ekim ayında Hindistan’da yapay zeka uygulamaları için altyapı geliştirmek adına bir ortaklık duyurmuştu.

Son günlerde yapay zeka alanındaki küresel yatırımları hız kazandı. ABD’de OpenAI, SoftBank ve Oracle’ın Stargate Projesi kapsamında yapay zeka altyapısı için 500 milyar dolarlık (17,85 trilyon Türk lirası) yatırım sözü vermesi, sektördeki devasa dönüşümün bir diğer örneği.