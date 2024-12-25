Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesi, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulunması, Barbados yönetimi, Jamaika, Bahamalar, Norveç, İspanya, İrlanda, Slovenya ve Ermenistan'ın Filistin'i devlet olarak tanıma kararı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu, dünyada Nisan-Mayıs-Haziran 2024'ün öne çıkan gelişmeleri olarak dikkati çekti.

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

İsrail ordusunun baskın düzenleyerek yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü ve harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu.

Barbados yönetimi, Jamaika, Bahamalar, Norveç, İspanya, İrlanda, Slovenya ve Ermenistan, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu. Han, Netanyahu ve Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.

2024'ün nisan, mayıs ve haziran aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

1 NİSAN

- İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kapatılması için Birleşmiş Milletlere (BM) başvuru yaptı.

2 NİSAN

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) Judith Tuluka Suminwa ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atandı.

3 NİSAN

- Venezuela'da dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında hayatını kaybetti.

4 NİSAN

- Finlandiya, Rusya sınırında daha önce kapatılan geçiş noktalarıyla bazı limanların süresiz kapalı kalacağını duyurdu.

5 NİSAN

- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

- Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 13 kişi öldü, 1145 kişi yaralandı.

6 NİSAN

- Ekvador polisi, Aralık 2022'den bu yana Meksika'nın Kito Büyükelçiliğinde kalan Eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için büyükelçiliğe baskın yaptı.

7 NİSAN

- Filipinler, ABD, Avustralya ve Japonya, Filipinler'in "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı Güney Çin Denizi'nde ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştirdi.

8 NİSAN

- Mozambik'in kuzey kıyısı açıklarında feribotun batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 90'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

9 NİSAN

- Meksika'nın Guerrero eyaletinde protestocular, 2014'te gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan 43 öğrenci hakkında açıklama talep ederek hükümet binasını ateşe verdi.

10 NİSAN

- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou ile Pekin'de görüştü.

11 Nisan

- İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işkence, şiddet ve tıbbi ihmal gibi ağır şartlara maruz bırakılan İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin şartlarını daha da zorlaştıracağını belirtti.

12 NİSAN

- İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, Troya Savaşı ile ilgili freskler bulundu.

13 NİSAN

- İran, İsrail'e insansız hava araçları ve füzelerle kapsamlı saldırı başlattı.

14 NİSAN

- İsrail, İran'ın İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını bildirdi.

- Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı.

16 NİSAN

- İsrail ordusunun baskın düzenleyerek 2 hafta boyunca yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü ve harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu.

- Venezuela, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskına tepki olarak Ekvador'daki büyükelçiliğini kapattığını duyurdu.

17 NİSAN

- İngiltere'de 2009 sonrası doğanların ömür boyu sigara alamayacağı şekilde, her yıl sigara alma yaşının alt sınırının artırılmasını öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında onaylandı.

- Danimarka hükümeti, 2020'de açtığı Bağdat Büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını açıkladı.

18 NİSAN

- ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde, polis, rektörün talebi üzerine kampüste Filistin'i desteklemek için düzenlenen oturma eylemini dağıttı ve 100’den fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

19 NİSAN

- ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti.

20 NİSAN

- Barbados yönetimi, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

23 NİSAN

- Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat vekil Nancy Pelosi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözümün önünde yıllardır engel olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyledi.

24 NİSAN

- Jamaika, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını bildirdi.

25 NİSAN

- Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak bu alandaki Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

26 NİSAN

- Burkina Faso yönetimi, ordu birliklerinin 223 sivili öldürdüğü iddiasını haberleştirdikleri gerekçesiyle Amerika'nın Sesi (VOA) ve BBC Afrika'nın yayınlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

28 NİSAN

- ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday olan Jill Stein, Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındı.

29 NİSAN

- İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) lideri Hamza Yusuf görevlerinden istifa etti.

30 NİSAN

- ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nden Filistin destekçisi bir grup öğrenci, okul yönetimi ile süren müzakerelerde uzlaşıya varılamamasının ardından üniversite kampüsünde bulunan tarihi Hamilton Hall binasına girdi.

1 MAYIS

- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurdu.

2 MAYIS

- Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 169 kişi hayatını kaybetti.

4 MAYIS

- Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arananlar listesine aldı.

5 MAYIS

- İsrail hükümeti, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı aldı.

6 MAYIS

- İsrail Savaş Kabinesi, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a saldırılara devam kararı aldı.

7 MAYIS

- Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başladı.

8 MAYIS

- Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.

9 MAYIS

- ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.

10 MAYIS

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

11 MAYIS

- İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.

12 MAYIS

- ABD'nin Boston kentindeki bir hastanede, genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta olan 62 yaşındaki Richard Slayman, operasyondan yaklaşık 2 ay sonra yaşamını yitirdi.

13 MAYIS

- Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 29. kez ulaşmayı başararak dünya rekoruna imza attı. 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye ilk kez 1994'te çıkan 54 yaşındaki Rita'nın, yeni tırmanışıyla kendi rekorunu kırarak "Everest zirvesine en çok çıkan insan" ünvanını elinde tuttuğu belirtildi.

14 MAYIS

- Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının, seçmen kitlesini genişletmeyi amaçlayan anayasal reforma karşı çıkması sonucu yaşanan şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetti.

- Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıttı.

15 MAYIS

- BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) raporunda İsrail'in 7 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı sayısı 189'a çıktığı bildirildi.

- Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

16 MAYIS

- ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük kara deliğin birleştiğini ortaya çıkardı.

17 MAYIS

- İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde faaliyet gösteren Granada Üniversitesi (UGR), İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla bilimsel ve teknik alandaki işbirliklerini durdurdu.

18 MAYIS

- Peru'da muhalefetin Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden alınması talebi Kongre'de kabul edilmedi.

19 MAYIS

- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve sellerde 41 kişi hayatını kaybetti.

- Kuzey Makedonya’da 8 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun kazananı Gordana Siljanovska Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

20 MAYIS

- Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu. Han, Netanyahu ve Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.

- Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini mevcut Devlet Başkanı Luis Abinader kazandı.

- Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ocakta yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te, yemin ederek görevine başladı.

21 MAYIS

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

- İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Arjantin Devlet Başkanı Jaiver Milei'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef alan sözlerinin ardından başlayan kriz kapsamında Arjantin ile doğrudan diplomatik ilişkileri kestiklerini, Buenos Aires Büyükelçisi'ni geri çekme kararı aldıklarını açıkladı.

22 MAYIS

- Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.

- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta Bakanlar Kurulunun yapacağı haftalık olağan toplantıda alınacak kararla Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyurdu.

- İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

- Vietnam Ulusal Meclisi, Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ı yeni Devlet Başkanı olarak seçti.

23 MAYIS

- Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 61,3'ünü alarak kazanan Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, yemin ederek göreve başladı.

24 MAYIS

- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında, İsrail’in Refah'a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

- Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında yaklaşık 670 kişinin öldüğünün tahmin edildiği, toprak altında kalanların sayısının da 2 bini geçtiği duyuruldu.

26 MAYIS

- Suudi Arabistan'ın, 12 yıl aradan sonra Suriye'ye büyükelçi atadığı belirtildi. Faysal bin Suud el-Micfil, Şam'a büyükelçi olarak atandı.

- Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkkında, İsrail'in işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle UCM'ye suç duyurusunda bulundu.

28 MAYIS

- İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onayladı.

- İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu.

- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi.

- İsrail medyası, İsrail tanklarının ilk kez Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kent merkezine girdiğini duyurdu.

29 MAYIS

- Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de Geçiş Konseyi, Garry Conille'i yeni başbakan olarak atadı.

30 MAYIS

- Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.

- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

31 MAYIS

- ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Kozmik Şafak olarak tanımlanan dönemde oluştuğu bilinen en uzak galaksiyi görüntüledi.

1 HAZİRAN

- Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan 7 aşamalı genel seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi.

- CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğradı.

2 HAZİRAN

- Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, ikinci kez seçimleri kazanmasının ardından düzenlenen törenle yemin etti.

- Maldivler'de hükümet, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gitme kararı aldı.

3 HAZİRAN

- Meksika'da 2 Haziran’da düzenlenen devlet başkanı seçimini 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum kazandı.

- Polonya, aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e suikast planı yapmak dahil Rusya ve Belarus adına sabotaj eylemleri yürüttüğü şüphesiyle Aralık 2023’ten bu yana 18 kişiyi gözaltına aldı.

4 HAZİRAN

- ABD Başkanı Joe Biden, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söyledi.

- Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazandı.

5 HAZİRAN

- Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bildirildi.

6 HAZİRAN

- AB’nin 27 üyesinde düzenlenen AP seçimlerinde çoğu ülkede aşırı sağ güçlenerek çıktı.

7 HAZİRAN

- Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradı.

8 HAZİRAN

- İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı yoğun saldırı başlattı.

9 HAZİRAN

- Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a çıktı.

- Hindistan'da Narendra Modi, genel başkanı olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakının (NDA) genel seçimleri kazanmasının ardından üçüncü kez başbakan olarak yemin etti.

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

10 HAZİRAN

- Maldivler’de ana muhalefet partisi Maldivler Demokratik Parti (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa tasarısı, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi.

11 HAZİRAN

- Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve beraberindeki 9 kişi uçak kazasında hayatını kaybetti.

- ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hakkında yasa dışı silah edinmeyle ilgili açılan federal davada üç suçlamanın hepsinden suçlu bulundu.

12 HAZİRAN

- Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlediğini bildirdi.

14 HAZİRAN

- İstanbul'da bir kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok yakalandı.

15 HAZİRAN

- İsrail halkı, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle yine ülke genelinde meydanlara indi.

16 HAZİRAN

- Rusya'nın Rostov bölgesindeki gözaltı merkezinde bulunan ve terör eylemine karışmakla ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlanan bazı şüpheliler, 2 merkez çalışanını rehin aldı. Kurtarma operasyonu kapsamında şüpheliler etkisiz hale getirilirken, çalışanlar yara almadan kurtarıldı.

17 HAZİRAN

- Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmen teknelerinden birinin İtalya'nın güneyinde alabora olması sonucu en az 50 kişinin kaybolduğu, başka bir teknede 10 düzensiz göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğu bildirildi

18 HAZİRAN

- Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarına saldırılarının 39 milyon ton enkaza yol açtığını bildirdi.

19 HAZİRAN

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

21 HAZİRAN

- Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı.

22 HAZİRAN

- Küba, "Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçuna son vermeye yönelik uluslararası çabalara destek vermek amacıyla” Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olacağını duyurdu.

23 HAZİRAN

- Rusya’nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, 6 polis ve 1 papazın hayatını kaybettiği, 4 saldırganın etkisiz hale getirildi.

24 HAZİRAN

- Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında 23 kişi hayatını kaybetti.

25 HAZİRAN

- WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, ABD Adalet Bakanlığıyla yaptığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti ve Avustralya’ya döndü.

- Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu (eski Rusya Savunma Bakanı) ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında yakalama kararı verildiğini duyurdu.

26 HAZİRAN

- NATO'nun Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte atandı.

- Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 53 kişinin ölümüne sebep olan kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi.

27 HAZİRAN

- Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, ABD'de görülen uyuşturucu kaçakçılığı davasında 45 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

28 HAZİRAN

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar aldı.

29 HAZİRAN

- Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

30 HAZİRAN

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız aşırı sağının 9 Haziran'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki galibiyetinin ardından Meclisi feshederek karar verdiği erken genel seçimlerde ilk tur oylamaları başladı.