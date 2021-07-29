banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bir KKTC hikayesi daha
Bir KKTC hikayesi daha
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
banner376
Flaş Haber
KKTC'de rekor vaka!
Kapat

Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette olağanüstü hal istenecek

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette artışını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası olağanüstü hal çağrısı yapılacak.

29 Temmuz 2021 Perşembe 09:45
Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette olağanüstü hal istenecek

Kyodo ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, başkent çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyalet valileri, düşmeyen virüs vakaları sonrası merkezi hükümetten bölgelerinde olağanüstü hal uygulanmasını talep edecek.
Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, valilerin talebi sonrası hükümetin, "ivedilikle karar alacağını ve esneklikle yanıt vereceğini" söyledi.
Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, ülke genelinde dün kaydedilen rekor düzeyde vaka sonrası, parlamentoda yaptığı konuşmada sağlık sisteminin oldukça zorlandığını belirtti.
Omi, "Güçlü bir kriz hissediyorum. Vaka düzeylerini düşürecek çok fazla faktör yok. Ancak gördüğüm kadarıyla halk, bu güçlü kriz duygularını hissetmiyor. Hükümet daha net tavır almalı." dedi.

banner341
Başkent Tokyo'da 12 Temmuz'dan beri olağanüstü hal sürerken, çevresindeki 3 eyalette yarı olağanüstü hal şartları uygulanıyor.
Japonya’da salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka dün saptandı. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 576 artarak 893 bin 340’a yükseldi.
2020 Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'daki açılışı sonrası, başkent Tokyo’da, salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı tespit edildi. Dün Tokyo'da 3 bin 177 Kovid-19 vakası saptandı.

 

banner360
Son Güncelleme: 29.07.2021 09:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'nın Fukui eyaletinde aşırı yağışlar sonrası 64 bin kişi için tahliye çağrısı
Japonya'nın Fukui eyaletinde aşırı yağışlar sonrası 64 bin kişi için tahliye çağrısı
İtalya'da covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'u aşısını tamamlamayan kişiler
İtalya'da covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'u aşısını tamamlamayan kişiler
ABD'de aşılılar da maske takacak
ABD'de aşılılar da maske takacak
Sydney'de yasaklar 4 hafta uzatıldı
Sydney'de yasaklar 4 hafta uzatıldı
Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'de su buharı bulundu
Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'de su buharı bulundu
İngiltere'de 10 yıl içinde Marlboro satılmayacak
İngiltere'de 10 yıl içinde Marlboro satılmayacak
Biontech, Covid-19 aşısında kullanılan MRNA ile sıtma aşısı geliştirecek
Biontech, Covid-19 aşısında kullanılan MRNA ile sıtma aşısı geliştirecek
Abd'nin Irak'taki savaş misyonunu sona erdiren anlaşma imzalandı
Abd'nin Irak'taki savaş misyonunu sona erdiren anlaşma imzalandı
BM: Çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkeler salgından daha çok etkilendi
BM: Çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkeler salgından daha çok etkilendi
Japonya tam aşılı kişilere “aşı pasaportu” veriyor
Japonya tam aşılı kişilere “aşı pasaportu” veriyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim