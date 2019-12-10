banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.826
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6598
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Kuveyt'ten “Körfez krizi mazide kalacak“ açıklaması

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, yakında Körfez krizinin geride bırakılacağını söyledi.

Kuveyt'ten “Körfez krizi mazide kalacak“ açıklaması

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, yakında Körfez krizinin geride bırakılacağını söyledi.

10 Aralık 2019 Salı 08:24
Kuveyt'ten “Körfez krizi mazide kalacak“ açıklaması

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Carallah Kuveyt'teki Katar Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikle basın mensuplarına, anlaşmazlığı sona erdirme yönündeki çabaların olumlu yönde ve sabit adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması konusunda sarf edilen çabaların iyimser bir atmosfer oluşturduğunu belirten Carallah, "Bu anlaşmazlığın yakında mazide kalacağından ümitliyiz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün başlayacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderler zirvesinde krizin bitebileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

KRİZDE ÇÖZÜM SİNYALLERİ

banner317
Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde son dönemde çözüm sinyalleri dikkati çekiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizine ilişkin istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise 5 Kasım'da, Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de 3 Aralık'ta, Katar Emiri Şeyh Temim'i Riyad'da düzenlenecek KİK liderler zirvesine davet etmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Son Güncelleme: 10.12.2019 11:59
Anahtar Kelimeler:
Körfez Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Başbakanından Emeklilik Reformu Açıklaması
Fransa Başbakanından Emeklilik Reformu Açıklaması
Tıme Dergisi 16 Yaşındaki Çevre Aktivisti Greta Thunberg'i Yılın Kişisi Seçti
Tıme Dergisi 16 Yaşındaki Çevre Aktivisti Greta Thunberg'i Yılın Kişisi Seçti
Suriye Konulu 14. Garantörler Toplantısının Ardından
Suriye Konulu 14. Garantörler Toplantısının Ardından
Ukrayna Parlamentosunda Milletvekilleri İle Aktivistler Kavga Etti
Ukrayna Parlamentosunda Milletvekilleri İle Aktivistler Kavga Etti
Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı
Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı
Afganistan'da Abd Hava Üssü Yakınında Saldırı
Afganistan'da Abd Hava Üssü Yakınında Saldırı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "libya'daki Krize Birkaç Ay İçinde Çözüm Bulacağız"
Türkiye'de 2019'un arama trendleri belli oldu
Türkiye'de 2019'un arama trendleri belli oldu
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı
Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim