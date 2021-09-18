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Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işe bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü, 2016'da işe bağlı hastalıklar ve yaralanmalar nedeniyle 1,9 milyon insanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

18 Eylül 2021 Cumartesi 09:23
Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işe bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ortaklığıyla hazırlanan "İşle İlgili Hastalık ve Yaralanma Yüküne İlişkin Ortak Tahminleri, 2000-2016: Küresel İzleme Raporu"na göre, işe bağlı ölümlerin çoğu solunum ve kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanıyor.

Raporda, 2016'da işe bağlı hastalıklar ve yaralanmalar nedeniyle 1,9 milyon insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

"En önemli risk faktörü uzun çalışma saatlerine maruz kalmak"

Ölümlerin yüzde 81’i bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandı. Ölümlerin en büyük nedenleri ise kronik obstrüktif akciğer hastalığı (450 bin ölüm), inme (400 bin ölüm) ve iskemik kalp hastalıkları (350 bin ölüm) olarak sıralandı. Mesleki yaralanmalar ise ölümlerin yüzde 19’una (360 bin ölüm) neden oldu.

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Raporda, en önemli risk faktörünün ise yaklaşık 750 bin ölümle bağlantılı olarak çalışanların uzun çalışma saatlerine maruz kalmaları gösterildi. İşyerinde hava kirliliğine (partikül madde, gaz, duman) maruz kalma ise 450 bin ölüme neden oldu.

"Bu bilgiler daha sağlıklı ve güvenli iş yerleri oluşturmada yardım edebilir"

Raporda, dünya genelinde, işe bağlı ölümlerin 2000-2016 arasında yüzde 14 düştüğü belirtildi. Bu düşüşün işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönünde iyileşmeler olduğunun işareti olabileceğine dikkati çekildi. Bununla birlikte, uzun çalışma saatlerine maruz kalmayla ilişkili kalp hastalıkları ve inmelerden kaynaklanan ölümler sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 19 arttı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus rapora ilişkin, “Bu kadar çok insanın işlerinden dolayı ölmelerini görmek şoke edici." ifadesini kullandı.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder ise “Bu tahminler, işe bağlı hastalık yükü hakkında önemli bilgiler sağlıyor ve bu bilgiler daha sağlıklı ve güvenli iş yerleri oluşturabilmek için politikaları ve uygulamaları şekillendirmede bize yardım edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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