Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de çocukların açlıktan öldüğünü söyledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO’nun hafta sonu Gazze'deki El Awda ve Kamal Adwan Hastanelerine yaptığı ziyaretin, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşı sonrası bir ilk olduğunu söyledi.

Ghebreyesus sosyal medya paylaşımında “acı bulgulardan” bahsetti.

Ghebreyesus, gıda bulunamamasının 10 çocuğun ölümüne ve “ağır beslenme yetersizliğine” yol açtığını, bölgede hastane binalarının yıkıldığını aktardı.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze’de Sağlık Bakanlığı, Pazar günü Kamal Adwan Hastanesi'nde en az 15 çocuğun yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü açıklamıştı.

Filistinli yetkililer, bir çocuğun da Gazze’nin güneyindeki Refah’ta bulunan bir hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

WHO Başkanı, X’teki paylaşımında “Tahminen 300 bin kişinin çok az gıda ve temiz suyla yaşadığı Gazze’nin kuzeyinde ağır beslenme yetersizliği görülüyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Ciddi yakıt, gıda ve tıbbi malzeme eksikliği var. Hastane binaları yok edildi. Gıda bulunamaması 10 çocuğun ölümüyle sonuçlandı” diye yazdı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Gazze’nun kuzeyine daha düzenli erişim için çabalarına, WHO’nun aylardır ilk kez bölgeyi ziyaret edebildiğini "vurguladı.

Ghebreyesus ayrıca “Özellikle El Awda Hastanesi’nde durum korkunç çünkü binalarından biri yıkıldı” dedi.

Üst düzey bir Birleşmiş Milletle (BM) yardım yetkilisi, Gazze Şeridi’nde en az 576 bin kişinin, bir başka deyişle bölge nüfusunun dörtte birinin facia düzeyinde gıda güvensizliği yaşadığı, kuzeydeki iki yaşın altındaki her altı çocuktan birinin akut beslenme yetersizliği çektiği uyarısı yaptı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Direktörü Adele Khodr da “Yetersiz beslenme Gazze şeridini kırıp, geçirirken korktuğumuz çocuk ölümlerini de görmeye başladı. Bu trajik ve korkunç ölümler tamamen insan eliyle gerçekleşiyor, tahmin edilebilir ve tamamen önlenebilir” dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'ğn güneyinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 30 bin 500’den fazla kişi yaşamını yitirdi.