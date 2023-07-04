Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bugün yaptığı açıklamada, hava durumu fenomeni El Nino’nun yedi yıl aradan sonra tropikal Pasifik bölgesine tekrar dönüşünün ardından dünyanın büyük bir bölümünde sıcaklıkların daha da artmasının beklendiğini açıkladı.

El Niño olayı, Pasifik Okyanusu’nun doğu ve merkez bölgelerinde yüzeydeki su sıcaklığının artması olarak tanımlıyor ve tropikal tayfun, şiddetli yağış ve aşırı kuraklık gibi aşırı iklim olaylarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

El Nino, genellikle üç ila yedi yılda bir görülüyor ve etkileri iki yıl kadar hissedilebiliyor.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre Dünya Meteoroloji Örgütü’nün bugünkü açıklaması, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) İklim Tahmin Merkezi’nin geçen ayki raporunda “El Nino hava durumu fenomeninin döndüğü” yönündeki bilgiyi teyit ediyor.

Dünyada kaydedilen en sıcak yıl olan 2016’da güçlü bir El Nino fenomeni yaşanmıştı. Ancak iklim uzmanları, iklim değişikliğinin buna yol açan asıl etken olduğunu söylüyor.

Dünya Meteoroloji Örgüt, 2016 yılında kaydedilen dünyanın en sıcak yılı rekorunun yakında kırılabileceğini öngörüyor.

Örgüt, mayıs ayında yaptığı açıklamada, El Nino ve küresel ısınma nedeniyle, önümüzdeki beş yıl içinde yeni sıcaklık rekorlarının güçlü bir olasılık olduğunu belirtmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nde Bölgesel İklim Tahmin Hizmeti Müdürü Wilfran Moufouma Okia, salı günü Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bunun bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı olacağını söylemek zor” dedi.