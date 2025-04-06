KKTC’de dün en fazla yağış metrekareye 26 kilogram ile İskele’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre İskele’de metrekareye 26 kilogram, Ziyamet’te 21 kg, Akıncılar’da 19 kg, Çayırova’da 18 kg, Mehmetçik’te 17 kg, Vadili’de 15 kg, Yenierenköy’de 14 kg, Sandallar’da 12 kg, Kantara, Sipahi ve Salamis’te 11 kg, Geçitkale’de 9 kg, Kırıkkale’de 6 kg, Akdoğan’da ise 5 kg yağış ölçüldü.

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.