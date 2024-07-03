Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin güneyindeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinin "bir an önce hizmete açılması" çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, X resmi hesabından, tahliye edildiğini duyurduğu 320 hastalı Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Güneydeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi korunmalı ve bir an önce hizmete açılmalıdır. Gazze, daha fazla hastaneyi kaybetmeyi göze alamaz.” ifadesini kullandı.

Han Yunus’taki tahliye çağrıları sonrası Gazze-Avrupa Hastanesindeki 320 hastanın ve sağlık personelinin tahliye edildiğini aktaran Ghebreyesus, hastaların büyük çoğunluğunun halen 350'den fazla yatan hastayla tam kapasite hizmet veren Nasır Hastanesine yönlendirildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, Nasır Hastanesinde ameliyat için gerekli tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı yaşandığını da vurguladı.

BM’ye ait 3 tırın da Gazze-Avrupa Hastanenin tıbbi malzemelerini başka bir bölgeye taşıdığını ifade eden Ghebreyesus, kalan malzemelerin ise en kısa sürede hastaneden alınacağını kaydetti.

DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının, Gazze-Avrupa Hastanesinin operasyonlarını etkilediğini belirtmişti.

-Gazze'deki hükümet: Hastanesinin olduğu bölgenin boşaltılması "yeni tarihi suçtur"

Gazze'deki hükümet, İsrail'in "tahliye" uyarısının ardından Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesinin boşaltılmasını istemesini "yeni bir tarihi suç" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentinin doğusunda Gazze-Avrupa Hastanesinin de bulunduğu "bölgenin boşaltılması" talebine tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze-Avrupa Hastanesini boşaltmaya ve sağlık personelini tahliye etmeye zorlaması, "Tel Aviv'in sicilinde yeni bir tarihi suç" olarak nitelendirildi.

İsrail'in bu uygulamalarıyla, 7 Ekim'den bu yana 34 hastanenin hizmet dışı bırakıldığı Gazze'de insani ve sağlık krizi oluşturmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, "Hastanenin boşaltılması, Gazze'de binlerce yaralı ve hastanın hayatını tehdit edecek dereceye ulaşan mevcut sağlık krizini derinleştirecek insani bir felakettir." denildi.

Açıklamada, Gazze'de sağlık sektörünü, hastaneleri ve sağlık personelini hedef alan bu suçlardan İsrail, ABD ve uluslararası toplumun sorumlu olduğu kaydedildi.

- Han Yunus'tan göçe zorlanan Filistinliler zorlu şartlarda yaşamaya çalışıyor

İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Evlerini terk edip bu bölgeye sığınanlar su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.