Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail'in işgal kararı aldığı ve saldırılar düzenlediği Gazze kentine asker müdahalenin korkunç insani sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesini hedef almasının inanılmaz derecede endişe verici olduğunu belirten Peeperkorn, saldırıda 5 gazeteci dahil en az 20 sivilin öldüğünü ve kritik durumdaki hastanın da yer aldığı 50'den fazla kişinin yaralandığını hatırlattı.

-"Gazze'de sağlık sistemi felç olmuş, çökmüş durumda"

Peeperkorn, "Gazze'deki insanlar açlıktan ölürken ve sağlık hizmetlerine erişim zaten sınırlıyken, (İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği) o gün tekrarlanan saldırılarla bu durum daha da kötüye gitti. Nasır Hastanesi, şu anda Gazze'deki en önemli hastane ve en büyük sevk hastanesi. Hepimizin bildiği gibi Gazze'de sağlık sistemi felç olmuş, çökmüş durumda. Hastanelerin yarısından azı sadece kısmen işlevsel. Bu, 2,1 milyondan fazla insan için. Yani Nasır Hastanesi, binlerce kişi için bir can simidi." ifadelerini kullandı.

Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelme ihtimalini düşünmek dahi istemediğini söyleyen Peeperkorn, bunun sonuçlarının sağlık sisteminin yanı sıra ona bağlı insanlar için de felaket olacağının altını çizdi.

Peeperkorn, Gazze Şeridi'ndeki 3 ana sağlık merkezi olan El Ehli, Şifa ve Nasır hastanelerinin imkansızlık içinde normalde üstlenebilecekleri yükün 3 katı fazla çalıştığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, Gazze kentindeki kıtlığın doğrulandığını hatırlatan Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyinde yarım milyondan fazla kişinin açlık, yoksulluk ve ölümle ifade edilen felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

-"(Gazze kentine askeri müdahale) Yani insanlar üzerinde korkunç, dehşet verici etkileri olacak"

Peeperkorn, "Sadece 2025'te 206 kişinin yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle öldüğü DSÖ tarafından doğrulandı." dedi.

Gazze'deki kıtlıkla ilgili durumun tersine çevrilebileceğini vurgulayan Peeperkorn, bunun için ilk önce ateşkesin sağlanması ve çok fazla miktarda gıda ile diğer malzemelerin engelsiz bir şekilde buraya ulaştırılması gerektiğini bildirdi.

Peeperkorn, İsrail'in, işgal için saldırılar düzenlediği Gazze kentindeki duruma da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gazze kentine askeri bir müdahale olursa bunun insanlar üzerinde korkunç etkisi olacak. Sağlık sistemine baktığımızda, hastaneler çok hızlı bir şekilde minimum hizmet verecek, sonrasında tamamen işlevsiz hale gelecek. Her şiddet dalgası sağlık sistemini çöküşe daha da yaklaştırıyor. Tabii ki en büyük sorun kitlesel yerinden edilmelerin olması. Eğer bu olursa insanlar Gazze'nin güneyine kaçacak. Burada zaten bir milyondan fazla insan bu inanılmaz derecede sıkışık geçici kamplarda kalıyor. Yani insanlar üzerinde korkunç, dehşet verici etkileri olacak. Kısacası bu olmamalı, kesinlikle olmamalı ve ateşkes sağlanmalı."

-İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.