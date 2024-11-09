Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğuna ilişkin raporunun son derece endişe verici olduğu uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

IPC'nin yayımladığı son raporunda Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanması ihtimalinin yakın olduğunu bildirdiğini kaydeden Ghebreyesus, bunun son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, "(Gazze'nin kuzeyine) Günler içinde öncelikle gıda ve şiddetli yetersiz beslenme için ilaçlar olmak üzere insani yardımların derhal artırılmasını ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, dün İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutlarını gösteren video paylaşarak bölgenin "mezarlığa döndüğünü" belirtmişti.