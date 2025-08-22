Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, DSÖ tarafından doğrulandığı üzere yalnızca 2025'te yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle 206 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu, insan yapımı bir kriz ve tersine çevrilmeli." uyarısında bulundu.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Gazz'ye ilişkin değerlendirme yaptı.

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın doğrulandığını hatırlatan Peeperkorn, "Yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya. Bu, Orta Doğu bölgesinde bir kıtlığın resmi olarak doğrulandığı ilk durum." dedi.

Peeperkorn, Gazze'de akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam etmesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, "DSÖ tarafından doğrulandığı üzere yalnızca 2025'te yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti. Haziran 2026 itibarıyla, IPC analizine göre 5 yaş altındaki en az 132 bin çocuk, akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında. Bu sayı, Mayıs 2025'te bildirilen IPC tahminlerine kıyasla iki katına çıktı." bilgisini paylaştı.

Kıtlığın, Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerini de vurduğunda durumun hızla kötüleşeceğine işaret eden Peeperkorn, "Bu, insan yapımı bir kriz ve tersine çevrilmeli. Harekete geçme zamanı şimdi, gecikmeden ve bahanelere başvurmadan." diye konuştu.

Peeperkorn, Gazze'de acil ve sürekli ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, tüm Gazzelilere kitlesel yardım akışının engelsiz şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı.

- IPC raporu

IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi’nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtilmişti.