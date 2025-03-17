Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu'nda sahnelenecek oyun saat 20.00'de başlayacak. Biletler Creditwest Bank şubelerinden, Gişe Kıbrıs'tan veya oyun günü kapıdan 200 TL karşılığında temin edilebilecek.
Oyun, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt'ta toplam 7 kez sahnelendi.
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Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, tiyatro oyununa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışanların bu projeye verdiği emeğe teşekkür etti.
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