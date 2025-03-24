Eski milletvekili, araştırmacı- yazar, Dr. Hasan Topal, “Bakkal Defteri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 20. yüzyılın ortalarında Kıbrıs Türklerinin sosyal ve ekonomik yapısını inceleyen kitabın o dönemin yapısını anlamak için önemli bir eser olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Topal’ı tebrik etti.

Dr. Hasan Topal, “Bakkal defteri yalnızca ticaretin kaydını tutan bir belge değil aynı zamanda bir toplumun sosyo-ekonomik yapısını, kültürel dinamiklerini ve günlük yaşamını aydınlatan önemli bir tarihsel kayıttır.” dedi.