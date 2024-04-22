Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısına düzenlenen 7. okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreni, bu akşam, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Ortaokullar ve liseler arası “Dr. Fazıl Küçük” konulu kompozisyon ve şiir yarışması, ilkokullar arası “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yarışmaya sunulan bazı eserlerden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

-Esen Küçük

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Dr. Küçük’ün ailesi adına konuşma yapan Dr. Küçük'ün torunu Esen Küçük, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak tek gayemiz, onun unutulmaz bir lider olarak akıllarda ve kalplerde sonsuza dek yaşatılmasıdır.” dedi

Çocukların Dr. Fazıl Küçük hakkında yazdığı yazı, şiir ve çizdiği resimlerin gurur verdiğini kaydeden Küçük, yarışmanın düzenlenmesine katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

-Cengiz Topel Uzun

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise, Bakanlık ile Vakfın Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü yaşatmak, genç nesillere aktarmak adına etkinlikler düzenlediğini, daha iyi formatlarda farklı yarışmalar yapılması gerektiğini de ifade etti.

Uzun, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs sorununu Türkiye’de Anadolu insanının gündemine taşıyan, Türkiye’de Kıbrıs politikasının oluşmasını sağlayan lider olduğunu belirtti.

“Bizim lider insanlara ihtiyacımız var” diyen Uzun, genç bireylerin liderlik yeteneğini kazanması gerektiğini ifade etti.

Yarışmaya katılanları tebrik eden Uzun, bu dijital çağda, duyguları şiir ve kompozisyonlarla ifade etmenin bir marifet olduğunu söyledi.

Toplum liderinin yaşatılmasının Kıbrıs Türkünün vefa borcu olduğunu kaydeden Uzun, Kıbrıslı Türklerin çadır kentlerden bir Cumhuriyete nasıl geldiğini genç nesillerin bilmesi, bunun okullar yanında evlerde de anlatılması gerektiğini vurguladı.