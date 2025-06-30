Dönerin Global Serüveni Başladı: Great British Döner, Manchester’da İlk Şubesini Açtı

İngiltere gastronomisine yenilik katmayı hedefleyen Great British Döner, franchise zincirinin ilk halkası olarak Manchester’da açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve çok sayıda davetli katıldı.

“Great British Döner” Manchester’da Görkemli Bir Açılışla Hizmete Girdi

Manchester şehir merkezinde, yenilikçi konsepti ve vizyoner girişimciliğiyle dikkat çeken “The Great British Döner” (GBD), 28 Haziran Cumartesi günü geniş katılımlı ve görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılışa siyaset, diplomasi, iş ve medya dünyasından birçok önemli isim katıldı.



Açılış, Mehmet Nezir Korkut ve Kibrisli girişimci Ziya Emir’in evi sahipliğinde gerçekleşti. Uzun süredir hazırlıkları süren GBD, sadece klasik döner anlayışını modernize etmekle kalmayıp, aynı zamanda bir kültür köprüsü kurmayı hedefliyor. Markanın vizyonu, İngiltere’nin gastronomi haritasına yeni bir soluk getirmek ve döneri “Britanya mutfağının vazgeçilmezlerinden biri” haline getirmek.

Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın katılımı damga vurdu. Sayın Tatar, açılışta yaptığı konuşmada girişimcilerin vizyonunu takdir ettiğini ve bu tür adımların Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki varlığını güçlendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açılışa katılımı, sadece diplomatik bir ziyaretin ötesinde simgesel bir anlam taşıyordu. “Bugün burada bir döner restoranı açılışından çok daha fazlasına tanıklık ediyoruz” diyen Tatar, GBD’nin uluslararası bir markanın ilk halkası olduğunu vurguladı. “Bu açılış, diasporadaki girişimcilerimizin dünya çapında bir zincir kurma yolundaki ilk adımıdır” ifadeleriyle bu girişimin Türk dünyasının küresel temsiline katkı sunduğunu belirtti.



Etkinliğe ayrıca Türkiye Ağrı Milletvekili Cemal Kaya, Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu, İngiltere Parlamentosu’ndan aynı zamanda Türkiye-İngiltere Ticaret Elçisi Afzal Khan, milletvekilleri Jeff Smith ve Yasmin Qureshi, Manchester Belediye Meclisi Üyesi ve eski Belediye Başkanı Yasmine Dar ile Bangledas Manchester Baskolonsu Mohammad Jobayed Hosen katıldı. Açılışta İngiliz diplomasisinden ve yerel yönetimlerden çok sayıda temsilci de yer aldı.

Davetliler arasında ayrıca Manchester United’ın efsane futbolcularından Viv Anderson da yer alarak etkinliğe renk kattı.

Tören, iş dünyasının temsilcileri, sanatçılar, yerel yöneticiler, Türkiye ve KKTC topluluğu mensupları ile İngiliz misafirlerin katılımıyla adeta kültürel bir buluşmaya dönüştü.

GBD’nin Manchester’daki ilk şubesi, modern mimarisi, temassız ödeme sistemleri ve self-servis kiosklarıyla dikkat çekiyor. Markanın temel prensipleri arasında hijyen, hızlı servis, yüksek kalite ve sürdürülebilir tedarik zinciri yer alıyor. Menüde et, tavuk, hellim, vegan ve glütensiz seçeneklerin yanı sıra geleneksel lezzetlere çağdaş yorumlar da sunuluyor.

Açılış boyunca gerçekleşen kurdele kesimi, ikramlar ve özel tanıtım etkinlikleri, davetlilerden büyük ilgi gördü. Etkinlik, hem Manchester halkı hem de diasporadaki Türkiyeliler için önemli bir buluşma vesilesi oldu.

GBD kurucularından Mehmet Nezir Korkut açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bu hayal, yıllardır içimizde büyüttüğümüz bir projeydi. İngiltere’ye ilk geldiğimizde böyle bir şeyi başarmak uzak bir ihtimal gibi görünse de bugün burada dostlarımızla birlikte bu hayali gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, GBD’yi sadece bir döner markası değil, aynı zamanda İngiltere’de yaşayan toplumların ortak lezzet hafızasına yerleşen bir sembol haline getirmek.”

Korkut, 5 yıl içinde 100 şube hedeflediklerini, ayrıca GBD markalı hazır ürünleri İngiltere’deki büyük market zincirlerine sokmayı amaçladıklarını da açıkladı.

“Great British Döner”in açılışı, sadece bir restoranın hizmete girmesi değil, aynı zamanda göçmen emeğinin, kültürel uyumun ve girişimcilik ruhunun bir kutlaması niteliği taşıdı.