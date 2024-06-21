Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 5 Kasım'daki seçimler öncesinde Demokrat başkan adayı Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, 27 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek.
ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, 2024 seçimlerinin ilk canlı yayın tartışması için önümüzdeki hafta sahneye çıkacak.
ABD'li yayın kuruluşu CNN'in Atlanta'da ev sahipliği yapacağı canlı tartışma, ikilinin 2020'den bu yana ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı anlamına geliyor.
İkinci canlı yayın tartışmasının 10 Eylül'de ABC kanalında yapılması planlanıyor.
Tartışma, Kıbrıs saati itibariyle 04.00'te başlayacak. Canlı yayının 1,5 saat sürmesi planlanıyor.