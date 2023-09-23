Reçete vurgunu soruşturması kapsamında tutuklanan Doktor Güven Erkal ile eczacı Gülten Veli Aner bugün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Lefkoşa Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Polis, 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan usulsüz reçete yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 22 Eylül 2023 tarihinde Cihangir’de faaliyet gösteren Gülten Veli Eczanesi’ni sosyal sigortalara göndermiş olduğu 6 reçetede yazılan ilaçların hastalar tarafından alınmadığının belirlendiğini söyledi. Polis, reçetelerin Doktor Güven Erkal tarafından yazıldığını belirtti. Polis, 2023 yılı Ağustos ayına ait olan reçetelerin emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Aner’in eczanesinde arama yapıldığını, bir takım reçeteler bulduklarını, elektronik cihazlara el koyduklarını dile getirdi. Zanlı Aner’in gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, 6 reçeteye yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından alındığını araştıracaklarını belirtti. Emare olarak alınan reçetelerin yanı sıra zanlıların elektronik eşyalarının da inceleneceğini kaydeden polis, mesele ile ilgili 4 kişinin daha tutuklu olduğunu hatırlatarak, 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.