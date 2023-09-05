6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali bu akşam başlıyor.

7 Eylül’e kadar sürecek festival 18.30'da kortejle başlayacak, 19.30'da açılış etkinliği yapılacak.

Festival, Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi katkıları, Alpcans ana sponsorlunda ve Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleri ile gerçekleşecek.



Festivalde bu akşam Niyal Öztürk & Atina Malta, yarın akşam Lefkoşa Belediye Orkestrası “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri ile “Elye’de Zaman Yolculuğu” defilesi, Perşembe akşamı, "Kıbrıs Müzik Yolcuları&Meryem Yurdaer" ve "Ahmet Evan Konseri" yer alacak.



6. Doğancı Karpuz, Kültür ve Sanat Festivali'nde halk dansları ve modern dans gösterileri, jimnastik gösterileri, konserler gibi birçok etkinliğin yer alacağı festival boyunca ücretsiz çocuk oyun alanları bulunacak, sevimli maskotlar ve palyaçolar ile de çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi sağlanacak.