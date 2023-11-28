Doğancı’da Osman Moreket’e ait ağıldaki kulübede yangın çıktı. Gazocağı üzerindeki tencerenin ısınarak alev alması nedeniyle çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Polis bültenine göre yangın bu sabah 05.00 sıralarında çıktı.
Doğancı’da Osman Moreket’e ait ağılda bulunan kulübede, çalışır durumdaki gaz ocağı üzerindeki tencerenin ısınıp alevlenmesi sonucu başlayan yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu, 10 top damlama sulama lastiği, 70 adet kelepçeli sulama borusu ve gaz ocağı yanarak zarar gördü.