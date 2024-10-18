Doğancı- Cengizköy yolu pazar günü yapılacak motor yarışı nedeniyle 09.00-18.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun düzenleyeceği drag yarışı pazar günü 09.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Buna göre, söz konusu saatler arasında, Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arasında kalan güzergahı (4-5 kilometre) çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen sürücülerin ulaşımı Güzelyurt-Lefke eski ana yolu üzerinden sağlanacak.

Polis, bahse konu güzergahı kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.