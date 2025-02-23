Rum yönetimi ile Mısır arasında geçen hafta imzalanan ve bağlayıcılığı bulunmayan sözde MEB’in 6’ncı parselindeki “Kronos” yatağının değerlendirilmesiyle ilgili ev sahibi ülke anlaşmasının, Rum yönetiminin 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağı yöneticisi Chevron’un revize planını kabul etmesinin ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Haftalık Kathimerini “Tarihi Kahire Anlaşması… Önce Kronos, Sonra İlektra, En Son Afrodit” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin revize planını kabul ederek Chevron ile yaptığı anlaşmayı “başarı olarak lanse ettiğini ancak Afrodit gazı için henüz kat edilmesi gereken çok yol olduğunu" vurguladı.

Habere göre 3,6 tfc rezervi olan Afrodit’ten doğal gazın geliş tarihi 2031 olarak açıklandı ancak ticari açıdan değerlendirilebilmesi için Chevron’un hazırlık geliştirmesi (FEED ve pre-FEED, Front End Engineering Design) aşamalarını yerine getirmesine bağlı.

Rum yönetimi daha önce Chevron FEED takvimine uymadığı için elindeki en büyük koz olan lisansı geri çekme (Breach of contract) kartını oynamış ve bu yolla Chevron ile standstill agreement anlaşması imzalamıştı. Şimdiki anlaşmanın sağlam olup olmadığı Chevron’un yükümlülüklerini yerine getirme zamanına (9-10 ay) , Afrodit’le ilgili nihai yatırım kararını (FID) zamanında vermesine ve İsrail MEB’indeki Isai yatağıyla komşu Afrodit yatağıyla ilgili paylaşım anlaşmasının Çhevron’un planlamalarını etkileyip etkilemeyeceğine bağlı olacak. İsrail Afrodit yatağındaki doğal gazın yüzde 10’unun Isai yatağına girdiği gerekçesiyle 3,6 tfc rezervin yüzde 10’unu talep ediyor.

Bütün dış etkenler (maliyet, teknik meseleler, jeopolitik durum, güvenlik vb.) beklenmedik bir gelişme olmaması halinde Afrodit Kronos ve İlektra (2026-2027) yataklarından sonra doğal gaz verecek.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıkladığı üzere ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardil 10 Mart’ta Güney Kıbrıs'a gidecek ve 5’inci parseldeki “İlektra” hedefindeki sondajla ilgili bilgi verecek. 5’inci parseldeki sondajda beklendiği gibi, 10 ile 30 tfc arasında doğal gaz rezervi bulunması halinde Güney Kıbrıs’taki enerji olgularını kökten değiştirerek İlektra’nın Afrodit’ten önce üretime geçeceği kaydedildi.

Gazete iyi bilgili kaynakların, Valaris DS-9 sondaj gemisinin 5-6 kilometrede, genellikle doğal gaz bulunan tuz sütunlarında devam etmekte olduğu bilgisini ekledi.