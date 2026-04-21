Bakanlık, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde Ege ve Doğu Akdeniz’de kendisine ait olmayan alanları balıkçılık için ‘yasak bölge’ ilan ettiğini ve ‘hayali’ haritalar çizildiğini bildirdi.

‘Hiçbir tek taraflı gayrihukuki tasarrufun kabul edilmeyeceği’ni vurgulayan Dışişleri’nin açıklaması şöyle:

“Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde, Yunanistan’ın Ege’de ve Doğu Akdeniz’de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığı tespit edilmiştir.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur.

Yunanistan’ın altı deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda, balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından keza yok hükmündedir.

‘İyi komşuluk’ vurgusu

Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir.

Bu anlayışla, Türkiye’nin, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini hatırlatırız.”