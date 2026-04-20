İstanbul'da bir gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 106 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından "Zehir tacirlerine geçit yok" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığının etkin işbirliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulduğunu belirtti.

Gürlek, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 106 kilogram kokainin Panama bandıralı bir gemide ele geçirildiği bilgisini paylaştı.