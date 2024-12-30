Fransız savaş uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin izniyle uçtuğu iddiaları üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “Ülkemiz bu gibi pervasız hareketlere tahammül göstermeyecek” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gerekli tüm tedbirleri almaktan imtina edilmeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Fransız savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlali üzerine yeni bir açıklama daha yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı’nın uçuşlara Kıbrıs Rum tarafının izin verdiğini iddia ettiğini belirten, bunu “hadsizlik ve ciddiyetsizlik örneği” olarak nitelendirilen Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Rum tarafının sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ kisvesi altında tüm adanın hava sahasıyla ilgili olarak herhangi bir uçuş izni verme yetkisi yoktur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası kontrolündeki uçuşlar 1977 yılından bu yana Ercan Tavsiyeli Hava Sahası üzerinde gerçekleşmekte olup, Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından yönlendirilmektedir.

Rum tarafının Ercan Tavsiyeli Hava Sahası üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi veya müdahalede bulunması hem son derece tehlikeli hem de gayri yasaldır. Ancak, Rum tarafı zaman zaman bu uçuşlara müdahale ederek, insan hayatını tehlikeye atacak kadar ileriye gitmektedir. Rum tarafının bu hükümran tavırlarına prim veren Fransa gibi ülkeler ise ne kadar tehlikeli bir oyun oynadıklarının maalesef farkında değildirler.

Ülkemizin bu gibi pervasız hareketlere tahammül göstermeyeceğini ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte gerekli tüm tedbirleri almaktan imtina etmeyeceğini bu vesileyle yeniden vurgulamakta fayda görüyoruz.”