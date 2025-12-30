Dışişleri Bakanlığı, uzun yıllardır ara bölgede ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında sınır ihlallerine sessiz kalan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) Rum tarafına cesaret verdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, dün Alayköy’ün 3 kilometre batısında, “Mammari” bölgesi olarak da bilinen yerde Rum çiftçilerin KKTC topraklarını ihlal etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Türk tarafının protesto, çağrı ve itirazlarına rağmen BMBG'nin bir kez daha tarafsızlık görevini yerine getirmediğini, Rumlara fırsat tanıdığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı, bu tutumun da sınır ve ara bölge ihlallerini devlet eliyle sürdürmeye devam eden Rum yönetiminin de BM nezdinde protesto edildiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“8 Kasım 2025’de Denya’da yaşanan ve tarafımızca BM nezdinde sert bir şekilde protesto edilen KKTC sınır ihlaline ek olarak, 29 Aralık 2025 tarihinde Rum çiftçiler bu kez de Alayköy’ün 3km batısında araçlarıyla sınırımızı ihlal ederek girdikleri KKTC topraklarında izinsiz tarım yapma girişiminde bulunmuşlardır.

Bilindiği üzere, ara bölgede tarımsal faaliyetin hangi koşullarda gerçekleştirilebileceği 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ve makamlarımız arasında varılmış olan mutabakat çerçevesinde belirlenmiştir. Bu mutabakat ile gerek Türk, gerek Rum çiftçilerin ara bölgede tarım faaliyeti yapabilecekleri alanlar açıkça ortaya konmuştur. Rumlar bu anlaşmayı ihlal ederek, bunun da ötesinde Kıbrıs Türk sınır hattını geçmiş, KKTC topraklarına girmiş ve kendilerine engel olmak isteyen polisimiz ve askeri personelimizin üzerine traktörlerini sürmek suretiyle polis mensuplarımız ve askerimizin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmıştır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, çiftçilik, avcılık, Kıbrıs Türk mal sahiplerinin topraklarının da üzerinden geçecek şekilde izinsiz yol inşası, üniversite, sinema, alışveriş merkezi inşası da dahil olmak üzere birçok farklı yöntemle planlı olarak “otoritesini” ara bölgeye yayma, ara bölgedeki toprakları gasp etme ve ara bölgede avantaj sağlama çabası içerisinde olup vatandaşlarını da bu yönde teşvik etmektedir.”

- “BMBG, Rum yönetimine cesaret veriyor”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türk tarafının yıllar içerisinde BM nezdinde yaptığı sayısız sözlü ve yazılı protesto ve itirazlara işaret edilerek, şunlar da paylaşıldı:

“Bunlara rağmen, BMBG, Rum yönetiminin ara bölge ve KKTC topraklarını ihlallerine uzun yıllardır sessiz kalmakta ve bu ihlalleri durdurmayarak Rum tarafına cesaret vermektedir.

BMBG’nin, tüm protesto, çağrı ve itirazlarımıza rağmen bir kez daha tarafsızlık görevini yerine getirmeyerek Rumlara fırsat tanıyan tutumu, Rum yönetiminin sınır ihlallerine karşı hiçbir önlem almayan ve ilaveten ara bölge ihlallerini devlet eliyle sürdürmeye devam eden yaklaşımı, geçmişte olduğu gibi bir kez daha BM nezdinde sert bir şekilde protesto edilmiştir.”