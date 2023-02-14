Dışişleri Bakanlığı depremden etkilenen KKTC vatandaşları için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi (KKTC AFAD) öncülüğünde yürütülen, Dışişleri Bakanlığı Türkiye misyonlarınca koordine edilen çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat günü Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki on ilin yanı sıra civar ülkeler de etkilendiği ve çok büyük kayıplar yaşandığı kaydedilerek, “Genç yaştaki öğrencilerimiz ile velileri ve öğretmenlerimiz ile tüm vatandaşlarımıza, ayrıca bu elim felakette yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine, Kıbrıs Türk Halkına ve tüm Türk Ulusuna başsağlığı dileriz” denildi.

Binlerce insanın enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesine, on binlerce insanın yaralanmasına neden olan depremden etkilenen KKTC yurttaşları için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) öncülüğünde tek merkezden yürütülen ve Dışişleri Bakanlığımız ile Türkiye’deki misyonlarımız tarafından koordine edilen çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği dile getirilen açıklama şöyle sürdü:

“İlk deprem anından itibaren, Ankara Büyükelçiliğimiz koordinasyonunda tüm Başkonsolosluklarımız ile Bakanlığımız personeli iş birliğinde bölgedeki vatandaşlarımızın kurtarılması için seferber olunmuş, bölgelerden gelen bilgiler KKTC AFAD’a iletilerek koordinasyon sağlanmıştır. Aynı zamanda, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içinde, deprem bölgelerindeki vatandaşlarımıza ulaşılması, barınma, ilaç, gıda vb. ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkemize tahliye edilmeleri için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Büyükelçimiz ile Gaziantep ve Mersin Başkonsoloslarımız ile personelleri olay sabahı Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’a intikal etmiş, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bulunarak enkaz altından çıkarılması, hayatta kalabilenlerin ise KKTC’ye dönebilmelerini teminen güvenli havalimanlarına nakilleri için uğraş vermişlerdir. Bu çerçevede, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Malatya ve Hatay’da bulunan vatandaşlarımızın Adana’ya getirilerek ülkemize tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

İlaveten, Büyükelçiliğimiz ve anılan Başkonsolosluklarımız deprem bölgelerinden getirilerek görev bölgelerindeki hastanelere yerleştirilen yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığının tespit edilmesi için her gün gerekli takibi yapmıştır. Depremden etkilenerek diğer illere geçmek durumunda kalan öğrencilerimiz ve yurttaşlarımızın ise barınma vb. ihtiyaçlarının karşılanması için diğer Başkonsolosluklarımızca uğraş verilmektedir.

Bakanlığımız ve Ankara Büyükelçiliğimiz ile Başkonsolosluklarımız, çalışmalarına devam ederek hem yurttaşlarımızın sağlığı ve KKTC’ye dönebilmeleri, hem de ülkemizden gönderilen yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ile koordinasyon ve bilgi akışını sürdürmeye devam etmektedir. Bu çerçevede, Güney Kıbrıs’tan Birleşmiş Milletler aracılığıyla gelecek yardımların da Türkiye’ye gönderilmesinde KKTC AFAD ile koordinasyon içinde çalışılmaktadır.

Bunun yanında, 6 Şubat depremi nedeniyle çöken, KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği oteller ve öğretmen evinin enkazı kaldırılmadan önce ilgili bölgenin adli makamlarınca enkazdan numune alınması ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmasının sağlanması için Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca Bakanlığımız tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş ve ilgili illerdeki adli makamlar tarafından soruşturma açılması sağlanmıştır.

Bu süreçte çalışmalarımızın devam ettiğini ve tüm desteğimizle, depremden etkilenen ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”