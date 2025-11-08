Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah yasağını kaldırmasının geleneksel barış odaklı dış politikası ile çeliştiğini belirterek, “Norveç'in bu kararı tarafımızdan üzüntü ile karşılanmıştır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Norveç hükümetini Kıbrıs adasının gerçeklerine dayalı, bölgesel istikrar ve barışı destekleyici tutum almaya ve Kıbrıs Rum tarafının provokatif tutumunu cesaretlendirmekten ve silahlanma eğilimlerine katkı sağalacak bu tür girişimden vazgeçmeye davet etti.

Açıklamada, Norveç hükümetinin Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasına imkan tanıyan bu kararının, Doğu Akdeniz’de her geçen gün giderek kırılgan bir hal alan mevcut hassas dengeye son derece zarar veren nitelikte olduğu, bölgedeki istikrar ve güvenlik ortamına katkı sağlamaktan oldukça uzak olduğu vurgulandı.

-"Norveç’in bu kararı tarafımızdan üzüntü ile karşılanmıştır"

Norveç’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah satış yasağını kaldırdığı haberleri çerçevesindeki gelişmelerin Bakanlık tarafından yakından takip edilerek, gerekli girişimlerin yapıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Norveç Parlamentosu tarafından 1959 yılında kabul edilen bir düzenleme uyarınca çatışma yaşayan veya iç karışıklık riski bulunan ülkelere silah satışı yasaklanmıştır. Nitekim, yakın bir zamana kadar Norveç’in GKRY’ne askeri amaçlı savunma ürünleri ve çift kullanımlı malzemenin ihracatına satış lisansı vermediği bilinmektedir.

Hal böyle iken, Norveç Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide’nin 7 Kasım 2025 tarihinde GKRY lideri Nikos Hristodilidis’i şahsen arayarak silah satış yasağını kaldırdıklarını bildirdiği duyurulmuştur. Norveç’in geleneksel barış odaklı dış politikası ile çelişen bu kararı tarafımızdan üzüntü ile karşılanmıştır. GKRY’nin hız kesmeden devam etmekte olduğu silahlanma çabaları kapsamında bu gelişmeyle birlikte sahip olmayı tercih edeceği ilave silahların hedefine de Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerleştirileceği şüphesiz bir gerçekliktir.

Norveç Hükümeti’nin Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasına imkan tanıyan bu kararı, Doğu Akdeniz’deki her geçen gün giderek kırılgan bir hal alan mevcut hassas dengeye son derece zarar veren nitelikte olup, bölgedeki istikrar ve güvenlik ortamına katkı sağlamaktan oldukça uzaktır. Şüphesiz, Ada’da kalıcı barış ancak iki halkın eşit haklarının tanınması ve karşılıklı güven ortamının tesisi ile mümkün olabilecektir. Bu türden tek taraflı kararlar bu hedefe ulaştırmayı zorlaştırmakta aksine mevcut durumu tehlikeye sokmaktadır.

Bu ortamda, bölgede barış ve istikrarın korunmasından yana kararlı tutumumuzu sürdürürken, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehdit eden her türlü gelişmeyi kararlılıkla takip edeceğimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının güvenliği için gereken tüm adımları anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte atmaktan tereddüt etmeyeceğimizi vurgulamak isteriz.

Bu gerçekler ışığında, Norveç Hükümeti’ni Kıbrıs adasının gerçeklerine dayalı, bölgesel istikrar ve barışı destekleyici tutum almaya ve Kıbrıs Rum tarafının provokatif tutumunu cesaretlendirmekten ve silahlanma eğilimlerine katkı sağlacak bu tür girişimlerden vazgeçmeye davet ederiz”