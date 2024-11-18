“AB’nin Kıbrıs Türk halkını ilgilendiren ve devletlerin yetkisinde olan konularda herhangi bir görüş beyan etme yetkisi yoktur”

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen “Deniz Mekansal Planlama Çalışmaları” kapsamında Doğu Akdeniz bölgesine ilişkin yayımladığı haritalara tepki göstererek, Kıbrıs adasının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının ada ve etrafındaki tüm kaynaklara ilişkin atılacak tüm adımlarda eşit söz ve hak sahibi olduğunu hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından hazırlanan sözde “Ulusal Deniz Mekansal Planı”yla örtüşen bahse konu haritaların Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs adasının tek meşru sahibi olduğu yönündeki iddialarını destekler mahiyetinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil etmekte olan GKRY’nin adanın tümünü ilgilendiren konularda tek başına adım atma yetkisi bulunmadığı gibi Kıbrıs Türk halkı adına herhangi bir söz söyleme veya adım atma yetkisi de bulunmamaktadır.” denildi.

GKRY’yi tek taraflı olarak üyeliğe kabul eden Avrupa Birliği’nin de Kıbrıs Türk halkını ilgilendiren ve devletlerin yetkisinde olan bu gibi konularda herhangi bir görüş beyan etme yetkisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tüm yapıcı çağrılarımıza rağmen, başta Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervleri olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının ada ve etrafındaki haklarını hiçe saymaya devem eden GKRY’nin girişimlerini kayıtsız ve şartsız bir şekilde destekleyen Avrupa Birliği’nin, bu kez de sözde ‘ulusal deniz mekânsal planlaması’ marifetiyle Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki haklarını gasp etme teşebbüsüne destek verdiğini görmekteyiz.

Avrupa Birliği’ni Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gibi özden gelen haklarını tanımaya, Kıbrıs Türk halkının ada ve etrafındaki hak ve çıkarlarını görmezden gelmeye son vermeye ve hali hazırda ciddi sınamalardan geçmekte olan Doğu Akdeniz bölgesine yönelik faaliyetleriyle gerginliği daha da artırmak yerine adadaki iki devlet arasında diyalog ve işbirliğini tesis edici bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.”