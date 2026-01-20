Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, “Şanlı Türk bayrağına yönelik Nusaybin–Kamışlı sınır hattında gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her türlü terör odağına karşı Anavatan Türkiye’nin kararlı mücadelesinin yanında olduklarını vurgulayan Ertuğruloğlu, saldırının faillerinin hukuk önünde en ağır cezayı alacaklarına dair inancının tam olduğunu belirtti.