Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Adıyaman’da depremde Şampiyon Melekler'imizin kaybı ile yaşadığımız derin hüzün ve acıyı ilk günkü gibi yüreklerimizde hissediyoruz.” diyen Ertuğruloğlu, Şampiyon Melekler adına adalet arayışını, Türkiye’deki temsilcilikler kanalıyla her zaman yakından takip ettiklerini, hükümet olarak destek verdiklerini belirtti.

“Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde iki yılı geride bıraktık, geçen yıllar yaraları sarsa da ne acıları azalttı ne kaybedilen canları unutturdu.” ifadelerini kullanan Ertuğruloğlu şöyle devam etti:

“Depremin felakete dönüşmemesi için bilimsel ve teknolojik verilere uygun, depreme karşı dayanıklı yapılaşmayı yaygınlaştırmak ve bu hususta gerekli bilinçlendirme çalışması yapmak her zaman olduğu gibi büyük önem arz etmektedir.

Yüreklerimize tarifsiz acı bırakan böyle bir felaketin ne ülkemizde ne anavatan Türkiye’de ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, başta Şampiyon Melekler'imiz olmak üzere depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum”