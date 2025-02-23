Ertuğruloğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’da şölen havasında yapılan AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyor, parti organlarına seçilenleri de kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nda istikrarla yürütülen çalışmaların KKTC’ye de güç verdiği aşikardır. Yeni dönemde de güvencemiz anavatanla ülkemiz arasında her alandaki dayanışma ve iş birliğinin daha da ileriye götürüleceğine olan inancım tamdır.”