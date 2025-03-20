Dışişleri Bakanı Tahsin Eruğruloğlu, “Türk Dünyası Nevruz Festivali” etkinliği kapsamında KKTC’ye gelen konuk heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşarak Türk dünyasının birlikteliğine inandıklarını ifade eden Ertuğruloğlu, “Kardeşlerimizin burada etkinlik düzenlemesinden memnuniyete duyuyoruz” dedi.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Grubu Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu başkanlığındaki heyette, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Musa Guliyev ve Türk dünyasından sanatçılar yer aldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk dünyasının birliğinin tarihi kökleri olduğunu ve Türk birliğine inandıklarını söyledi.

Türk birliğinin sadece siyasal anlamda değil, kültürel, sosyal ve hayatın her alanında gerçekleşmesi gereken bir birliktelik olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, “Türk dünyası birliği laf ola kullanılan bir birliktelik değil, tarihi kökleri olan bir birlikteliktir. Biz buna inanıyoruz. Kardeşlerimizi burada görmek bizler için mutluluk vericidir” dedi.

Kabulde, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Grubu Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Attar, “Uluslararası adalet anlayışının Kıbrıs ve Karabağ’da sınıfta kaldığını bildiklerini” ifade ederek, “Kıbrıs davası hepimizin davasıdır” dedi.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi Guliyev de “Yıllardır Kıbrıs’ta oynanan oyunları 30 yıl Karabağ’da yaşadıklarını” belirterek, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini desteklediğini vurguladı.

Heyette yer alan sanatçılar Dışişleri Bakanlığı’nda, bakanlık çalışanlarına, Türk dünyasından müzik gösterisi sundu.