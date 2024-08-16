Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, kıymetli hizmetlerinden dolayı Tümgeneral Aytaç’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kıbrıs’ta 50 yıldır kesintisiz devam eden barış ve huzurun 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sayesinde olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) önemli ve caydırıcı görevler sürdürdüğünü söyledi.

Ertuğruloğlu, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için asla vazgeçilmez olduğunu vurguladı.