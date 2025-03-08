Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu ziyareti kapsamında, Birleşlik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu ve farklı siyasi partilerin Milletvekilleri ile Birleşik Krallık Parlamentosu’nda toplantılar yaptı.

Düşünce kuruluşlarında yuvarlak masa toplantılarına katılan Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesi hakkında bilgi verdi ve bazıları canlı yayınlar olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarında mülakatlar gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile eşi Oya Ertuğruloğlu KKTC Londra Temsilciliği’nin 8 Mart vesilesiyle düzenlediği “Dünya Kadınlar Günü” etkinliğine katıldı ve Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu burada, “Tarihsel Süreçte Kıbrıs Türk Toplumunda Kadın ve Sürdürülebilirlik” temalı bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na ziyareti süresince Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Gizem Alpman, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Tanıtma Dairesi Müdürü Bahar Öztay, Dışişleri Dairesi Siyasi İşler Müdürü Aysan Mullahasan Atılgan ve KKTC Londra Temsilciliği personeli eşlik etti.